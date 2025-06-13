Kulüpler Dünya Kupası'nın en başarılı takımı Real Madrid

Tarihinde 5 adet Kulüpler Dünya Kupası bulunan Real Madrid bu kupayı en çok kazanan takım durumunda.

calendar 13 Haziran 2025 12:34 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 12:39
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Kulüpler Dünya Kupası'nın en başarılı takımı Real Madrid
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Real Madrid, organizasyonun en başarılı takımı olarak göze çarpıyor.

İspanya temsilcisi, ilk kez 4 yılda bir ve 32 takımlı formatta düzenlenecek organizasyonda çıktığı 5 final maçının tamamını kazanmayı başardı.

Real Madrid, ilk defa 2000'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022'de mutlu sona ulaştı.


- REAL MADRİD 6. KUPANIN PEŞİNDE

Teknik direktörlüğe İspanyol Xabi Alonso'yu getiren Real Madrid, başarısız geçen sezonun ardından Kulüpler Dünya Kupası'ndaki 6. şampiyonluğunu hedefleyecek.

Real Madrid, final oynadığı yıllarda sırasıyla Arjantin ekibi San Lorenzo'yu 2-0, Japonya temsilcisi Kashima Antlers'i uzatmalarda 4-2, Brezilya'nın Gremio takımını 1-0, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain'i 4-1 ve Suudi Arabistan'dan Al Hilal'i 5-3 mağlup etti.

Madrid ekibi, ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan) ve Pachuca (Meksika) ile H Grubu'nda mücadele edecek.

- SON ŞAMPİYON MANCHESTER CİTY

Turnuvanın son şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City oldu.

Manchester ekibi, 2023'teki finalde Brezilya temsilcisi Fluminense'yi 4-0 yenerek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın öğrencileri, geride kalan sezon beklenen performansı gösteremese de G Grubu'nda Juventus (İtalya), Wydad (Fas) ve Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri) ile mücadele edeceği Kulüpler Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alıyor.

- 12 TAKIM ŞAMPİYON OLDU

Kulüpler Dünya Kupası'nda şimdiye kadar 12 takım şampiyonluk yaşadı.

Real Madrid'in 5 şampiyonluğunun yanında bir diğer İspanya temsilcisi Barcelona da turnuvada 3 defa zafere ulaştı.

Brezilya'dan Corinthians ve Almanya'dan Bayern Münih, ikişer kez kupayı müzesine götürdü.

İngiltere'den Manchester City'nin yanı sıra Liverpool, Chelsea, Manchester United, Brezilya'dan Sao Paulo, Internacional, İtalya'dan Milan ve Inter, turnuvada birer defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

- İSPANYA EKİPLERİ 8 DEFA KAZANDI

Bu yıl 21. kez gerçekleştirilecek Kulüpler Dünya Kupası'nda İspanya ekipleri 8 kez mutlu sona ulaştı.

Geride kalan 20 organizasyonda Brezilya ve İngiltere'den 4'er, İtalya ve Almanya'dan ise ikişer kez şampiyon takım çıktı.

Kupada şu ana kadar sadece iki konfederasyonun takımları şampiyonluk sevinci yaşadı. UEFA takımlarının 16 defa kupaya uzandığı turnuvada Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) temsilcileri ise 4 kez şampiyon oldu.

- FİNALLER

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final maçları ve şampiyonlar şu şekilde:

Yıl

 Şampiyon

 Finalist

 Sonuç
2000

 Corinthians

 Vasco da Gama

 4-3 (Penaltılarla)
2005

 Sao Paulo

 Liverpool

 1-0
2006

 Internacional

 Barcelona

 1-0
2007

 Milan

 Boca Juniors

 4-2
2008

 Manchester United

 LDU Quito

 1-0
2009

 Barcelona

 Estudiantes

 2-1 (Uzatmalarda)
2010

 Inter

 Mazembe

 3-0
2011

 Barcelona

 Santos

 4-0
2012

 Corinthians

 Chelsea

 1-0
2013

 Bayern Münih

 Raja

 2-0
2014

 Real Madrid

 San Lorenzo

 2-0
2015

 Barcelona

 River Plate

 3-0
2016

 Real Madrid

 Kashima Antlers

 4-2 (Uzatmalarda)
2017

 Real Madrid

 Gremio

 1-0
2018

 Real Madrid

 Al-Ain

 4-1
2019

 Liverpool

 Flamengo

 1-0 (Uzatmalarda)
2020

 Bayern Münih

 Tigres

 1-0
2021

 Chelsea

 Palmeiras

 2-1 (Uzatmalarda)
2022

 Real Madrid

 Al Hilal

 5-3
2023

 Manchester City

 Fluminense

 4-0

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