Kulüpler Dünya Kupası'nın en başarılı takımı Real Madrid

- REAL MADRİD 6. KUPANIN PEŞİNDE

- SON ŞAMPİYON MANCHESTER CİTY

- 12 TAKIM ŞAMPİYON OLDU

- İSPANYA EKİPLERİ 8 DEFA KAZANDI

- FİNALLER

Yıl



Şampiyon



Finalist



Sonuç



2000



Corinthians



Vasco da Gama



4-3 (Penaltılarla)



2005



Sao Paulo



Liverpool



1-0



2006



Internacional



Barcelona



1-0



2007



Milan



Boca Juniors



4-2



2008



Manchester United



LDU Quito



1-0



2009



Barcelona



Estudiantes



2-1 (Uzatmalarda)



2010



Inter



Mazembe



3-0



2011



Barcelona



Santos



4-0



2012



Corinthians



Chelsea



1-0



2013



Bayern Münih



Raja



2-0



2014



Real Madrid



San Lorenzo



2-0



2015



Barcelona



River Plate



3-0



2016



Real Madrid



Kashima Antlers



4-2 (Uzatmalarda)



2017



Real Madrid



Gremio



1-0



2018



Real Madrid



Al-Ain



4-1



2019



Liverpool



Flamengo



1-0 (Uzatmalarda)



2020



Bayern Münih



Tigres



1-0



2021



Chelsea



Palmeiras



2-1 (Uzatmalarda)



2022



Real Madrid



Al Hilal



5-3



2023



Manchester City



Fluminense



4-0





FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Real Madrid, organizasyonun en başarılı takımı olarak göze çarpıyor.İspanya temsilcisi, ilk kez 4 yılda bir ve 32 takımlı formatta düzenlenecek organizasyonda çıktığı 5 final maçının tamamını kazanmayı başardı.Real Madrid, ilk defa 2000'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022'de mutlu sona ulaştı.Teknik direktörlüğe İspanyol Xabi Alonso'yu getiren Real Madrid, başarısız geçen sezonun ardından Kulüpler Dünya Kupası'ndaki 6. şampiyonluğunu hedefleyecek.Real Madrid, final oynadığı yıllarda sırasıyla Arjantin ekibi San Lorenzo'yu 2-0, Japonya temsilcisi Kashima Antlers'i uzatmalarda 4-2, Brezilya'nın Gremio takımını 1-0, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain'i 4-1 ve Suudi Arabistan'dan Al Hilal'i 5-3 mağlup etti.Madrid ekibi, ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan) ve Pachuca (Meksika) ile H Grubu'nda mücadele edecek.Turnuvanın son şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City oldu.Manchester ekibi, 2023'teki finalde Brezilya temsilcisi Fluminense'yi 4-0 yenerek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın öğrencileri, geride kalan sezon beklenen performansı gösteremese de G Grubu'nda Juventus (İtalya), Wydad (Fas) ve Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri) ile mücadele edeceği Kulüpler Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alıyor.Kulüpler Dünya Kupası'nda şimdiye kadar 12 takım şampiyonluk yaşadı.Real Madrid'in 5 şampiyonluğunun yanında bir diğer İspanya temsilcisi Barcelona da turnuvada 3 defa zafere ulaştı.Brezilya'dan Corinthians ve Almanya'dan Bayern Münih, ikişer kez kupayı müzesine götürdü.İngiltere'den Manchester City'nin yanı sıra Liverpool, Chelsea, Manchester United, Brezilya'dan Sao Paulo, Internacional, İtalya'dan Milan ve Inter, turnuvada birer defa şampiyonluk sevinci yaşadı.Bu yıl 21. kez gerçekleştirilecek Kulüpler Dünya Kupası'nda İspanya ekipleri 8 kez mutlu sona ulaştı.Geride kalan 20 organizasyonda Brezilya ve İngiltere'den 4'er, İtalya ve Almanya'dan ise ikişer kez şampiyon takım çıktı.Kupada şu ana kadar sadece iki konfederasyonun takımları şampiyonluk sevinci yaşadı. UEFA takımlarının 16 defa kupaya uzandığı turnuvada Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) temsilcileri ise 4 kez şampiyon oldu.FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final maçları ve şampiyonlar şu şekilde: