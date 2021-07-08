Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu!

Ahmet Nur Çebi'nin görevi bırakmasının ardından Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu.



AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI



Ekonomik, idari, sportif sorunlar var, önemli bir kısmı pandemiden kaynaklanıyor. Finansal ve sportif sorunlar ivedilikle çözülmeli. Genel kurulda tüm kulüp başkanlarının ortak isteği doğrultusunda, sorunları içeren bir mektubu kaleme alarak birkaç gün içinde Futbol Federasyonu'na ileteceğiz. Süreç sıkıntılı, hepiniz bu süreci bizimle yaşıyorsunuz. Tüm kulüplerimizle el ele vererek, bu süreç içinde en az hasarla çıkmanın çözümlerini arayacağız.



PROFESYONEL YAPIYA GEÇİLMESİ LAZIM



Bir önceki yönetim kurulunda bana görev teklif edildiğinde açık ve net ifade ettim, bir an önce profesyonel yapıya geçilmesi, konuyla alakalı gerekli çalışmalar yapılması, tüzük değişikliği gerekiyorsa tüzük değişikliğinin, sonraki adımının da Süper Lig AŞ olması konusunda mutabakatı aldık. Hepimiz, kulüp başkanları olarak fahri görev yapan insanlarız. Bir kulüp başkanından bu kadar fedakarlık beklemek haksızlık olur. Önümüzdeki süreçte profesyonel bir yapıya kavuşmak için çalışmaları ivedilikle başlatacağız.



GELİRLER YÜZDE 60-70 GERİLEDİ



2 sene öncesine göre gelirlerde yüzde 60-70 gerileme var. Bu süreçten yüzümüzün akıyla çıkmazsak, Türk futbolunun geleceği adına iyimser olma şansımız kalkıyor.



TRABZONLUNUN YAŞAYACAĞI EN BÜYÜK ONUR



Trabzonspor Kulübü Başkanı olmak, bir Trabzonlunun yaşayabileceği en büyük onur, onun üzerine onur ben tanımıyorum. Kulüpler Birliği Başkanı olarak, kulüplerin teveccühüne layık olmak tabii ki hem Türk futbolu adına büyük sorumluluk ama onurların en büyük Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'dır.



