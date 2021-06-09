Kulüpler Birliği'nden 14 yabancı ile devam talebi

Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig'de gelecek sezonun da 14 yabancı futbolcuyla oynanması talebini bildirdi.

Haber; AA
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Kulüpler Birliği'nden 14 yabancı ile devam talebi
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09 Haziran 2021 16:28
Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonundan, Süper Lig'de gelecek sezonun da 14 yabancı futbolcuyla oynanması talebinde bulundu.

Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan başvuru belgesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüpler olarak yabancı sayısının 2021-2022 sezonunda sözleşme imzalama sınırlaması olmaksızın, esame listesinde 14 yabancı yer alabilecek şekilde devam etmesi, bu hususta Kulüpler Birliği ile birlikte bir plan dahilinde kademeli düşüşün sağlanması, altyapıya yönelik projeler sunulması amacıyla komisyon kurularak Kulüpler Birliği ile birlikte bir planlama dahilinde oyuncu kriterleri, altyapı tesis yatırımları, rezerv takım gibi yapılacak somut çalışmalar neticesinde uzun vadeli kararlar verilmesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz."

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