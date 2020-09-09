Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den istifa kararı

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil görevini bırakma kararı aldı

Haber; Sporx.com
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den istifa kararı
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09 Eylül 2020 11:20
beIN SPORTS'un haberine göre; Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakmak istediğini kulüp başkanlarına bildirdi.

Detaylar gelecek


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