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Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den istifa kararı
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den istifa kararı
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil görevini bırakma kararı aldı
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09 Eylül 2020 11:20
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