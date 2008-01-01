Krzyzewski: "LeBron, 2008'de Kobe'nin şut tercihlerini beğenmiyordu"

ABD Milli takımının eski koçu Mike Krzyzewski, 2008 kadrosunda LeBron James'in, Kobe Bryant'ın zorlayarak denediği şut tercihlerini beğenmedini açıkladı.



Takımda LeBron, Carmelo Anthony, Chris Paul ve Dwyane Wade gibi yıldızlara sahip olmasına rağmen, Kobe'nin Los Angeles Lakers ekibiyle oynadığı maçlarda denediği zorlu şutları atmaya devam etmesi, LBJ gibi yıldızların hoşuna gitmemişti ve sonuç olarak bu konuda başantrenör Krzyzewski'ye gidilmişti.



'Koç K', Bryant ile bir toplantı yaptığını ve bu konu hakkında onunla konuştuğunu açıkladı. Kobe'ye, Lakers için değil, ABD Takımı için oynadığını belirttiğini söyleyen Krzyzewski, yıldız oyuncuya bu denli "saçma sapan şutlar" denemeyi bırakmasını söylediğini açıkladı:



"Tüm ekibimle bunu nasıl halledeceğimizi çözmek için bütün gece uyumamıştık ve ben de, bana şutlarının fotoğraflarını göndermelerini istemiş ve Kobe ile bizzat konuşacağımı söylemiştim. Bu görüşme olayı konusunda gerçekten endişeliydim, ama bir şekilde halletmek zorundaydım.



Bir araya geldiğimizde, 'Seninle şut tercihlerin hakkında konuşmak istiyorum.' demiştim. 'Şu attığın şutlara bir bakalım' diyerek hepsinin saçma sapan şutlar olduğunu söylemiştim. Carmelo ve LeBron varken bu şutları atamayacağını belirtmiştim. Ne cevap vereceğini bilmiyordum ama söylediği şey, tanrının bana bir hediyesi gibiydi. Sadece 'Haklısın, bir daha yapmam. Başka bir şey var mı?' demişti."



