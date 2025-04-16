Denver Nuggets başkanı Josh Kroenke, takımın başantrenörü Michael Malone ve genel menajer Calvin Booth'un görevlerine son verilmesinin ardındaki süreci detaylandırdı.



Kroenke, sezon içinde iki kez bu kararı almayı düşündüğünü ancak son hamlesini üç maç kala gerçekleştirdiğini söyledi.



Kasım ayında takımı değerlendirme sürecine soktuğunu belirten Kroenke, All-Star arasına sekiz maçlık galibiyet serisiyle girilmesinin kararını geciktirdiğini ifade etti. Ancak bu galibiyetlerin çoğunun play-off potasında olmayan takımlara karşı gelmesi, perde arkasında yaşanan sorunları gizlediğini dile getirdi.



Kroenke, Malone ve Booth'un kadro planlamaları konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşadığını ve bunun organizasyon içinde toksik bir ortam yarattığını belirtti. Bu durumun takımın performansını etkilediğini söyleyen başkan, bu nedenle her iki ismin de görevine son verildiğini söyledi.



Basın toplantısında konuşan Kroenke, "Calvin ve Koç Malone'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Açık konuşmak gerekirse, ikisi de bunu hak etmedi. Bu yüzden onlardan özür diliyorum," dedi.



Geçici koç David Adelman yönetiminde üçte üç yapan Nuggets, Batı Konferansı'nı dördüncü sırada tamamlayarak üst üste üçüncü kez 50 galibiyete ulaştı. İlk turda Los Angeles Clippers ile eşleştiler.



Yeni GM ve koç arayışına sezon bitince başlanacağını açıklayan Kroenke, geçici GM olarak Ben Tenzer'i atadığını da duyurdu.



