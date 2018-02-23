Köy çocuklarının atletizm başarısı

Gaziantep'te çoğunlukla köy çocuklarının eğitim gördüğü Oğuzeli Yatılı Bölge Ortaokulunun öğrencileri Buse Mayda, Eren Keser, Büşra Güngör ve Ali Yalçın, Türkiye 14 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda kategorilerinde elde ettikleri derecelerle kentin gururu oldu.İstanbul'da 29-30 Ocak tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Buse Mayda 1000 metrede birinciliğe, Eren Keser 200 metrede ikinciliğe, Büşra Güngör ise 1000 metrede üçüncülüğe ulaştı. Eren Keser ile aynı okulun öğrencisi Ali Yalçın'ın da bulunduğu Gaziantep takımı ise bayrak yarışında ikinciliği elde etti.Buse Mayda (12), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, antrenörü Meral Şahin'in kendisini beden eğitimi dersinde keşfettiğini söyledi.Derste katıldığı koşuda birinci geldiğini dile getiren Buse, "Daha sonra beni antrenmanlara aldı. İl ve bölge yarışlarında birincilik elde ettim. Daha sonra Türkiye 14 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'na katılarak birincilik aldım." dedi.Şampiyonluk dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirten Buse Mayda, "Geçen sene Türkiye üçüncüsü olmuştum. Bitişe 200 metre kalmıştı. Birinci gidiyordum. Daha sonra geride kaldım. O yüzden çok üzüldüm. Ama bu sene çok azmettim. Birinci oldum. Koşarken kendimi çok iyi hissediyorum. Milli sporcu olmayı hedefliyorum. Olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak, dünya ve Avrupa şampiyonalarında birinci olup altın madalya almak istiyorum." diye konuştu.Eren Keser (12), 7. sınıf öğrencisi olduğunu dile getirerek, "5. sınıftayken antrenörümüz Meral Şahin ve beden eğitimi öğretmenimiz Mustafa Karaterlik gelerek bizi sınıftan aldı. Yarıştırdılar. Beni seçtiler. Hep çalıştım. Geçen sene 60 metrede Türkiye ikincisi olmuştum. Bu sene de 200 metrede Türkiye ikincisi oldum. Avrupa şampiyonu olmak ve Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Büşra Güngör (12) de Mayıs 2017'de okullarında yapılan seçmede ve Karkamış ilçesinde yapılan bir yarışmada birinci olduğunu ve antrenör Meral Şahin'in kendisini antrenmanlara başlattığını anlattı.Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Karaterlik de 8 yıl önce göreve başladığı Oğuzeli Yatılı Bölge Ortaokulunda ilk yıl puanlı atletizm yüksek atlamada Türkiye derecesi aldıklarını ifade ederek, ardından atletizme yoğunlaştıklarını belirtti.Okul olarak bu hafta sonu Adana'da yapılan kros bölge yarışmasında Gaziantep'i temsil ettiklerini ve birinci olduklarını belirten Karaterlik, 3 Mart'ta Mersin'de yapılacak Okullar Arası Kros Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazandıklarını söyledi.Karaterlik, çocukların haftada 6 gün, Oğuzeli ile Gaziantep'teki kros ve atletizm pistlerinde antrenman yaptığını dile getirdi.Öğrencilerinin ağırlıklı olarak köy ya da parçalanmış ailelerin çocukları olduğuna değinen Karaterlik, "Çocuklarımız zor şartları gördükleri için kuvvetli, güçlü, atletizme yatkın çocuklar. Amacımız, çocukları spor yoluyla eğitmek. Maalesef günümüzde sigara, alkol, uyuşturucu madde birçok yerde çok yaygın. Onları bu şekilde spor yaptırarak öncelikle bunlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Çocuklar spor yapmaya başlayarak hem kendilerini ifade ediyor, hem de eğitim öğretim alanında daha başarılı oluyor." değerlendirmesini yaptı.Öğretmen Karaterlik, her sene Türkiye şampiyonu olmak ve milli takıma sporcu göndermek istediklerini aktardı.Kendisinin de köyde büyüdüğünü anlatan Mustafa Karaterlik, onun için köy çocuklarına ulaşmaya çalıştığını sözlerine ekledi.Oğuzeli Kaymakamı Rızvan Eroğlu ise antrenör Meral Şahin ve beden eğitimi öğretmeni Mustafa Karaterlik'in gayretle öğrencileri çalıştırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Gençlerimiz, fırsat verildiğinde, onlarla ilgilenildiğinde neleri başaracaklarını gösteriyor. Yatılı bölge okullarındaki çocuklar aslında kırsalda, okula ulaşımı zor, kısmen de ekonomik düzeyi az olan ailelerin çocukları. Ancak onlarla yeterince ilgilenildiğinde, içlerinde nasıl bir cevher olduğunu, bu cevherlerin nasıl ortaya çıktığını görmek bizim de göğsümüzü kabartıyor."