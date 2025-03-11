Kostic, Mourinho'yu büyüledi

İtalyan medyası, bu sezon Fenerbahçe'ye Juventus'tan kiralık olarak gelen Filip Kostic'in gösterdiği performans ile Jose Mourinho'yu büyülediğini yazdı.
TÜRKİYE'DEKİ HERKESİ İKNA ETTİ
İtalyan medyasının yapmış olduğu olduğu haberde; "Türkiye'de herkesi ikna etmiş durumda. Fenerbahçe onu tutmak için Juventus'a teklif sunacak. Kanat oyuncusuyla bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2028'e kadar kontrat imzalanacak" denildi.
OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ
Fenerbahçe'ye bu yıl Juventus'tan kiralık olarak gelen Sırp yıldız, Fenerbahçe formasını 25 kez giydi bu maçlarda 2 gol ve 6 asistlik katkı sergiledi.
TÜRKİYE'DEKİ HERKESİ İKNA ETTİ
İtalyan medyasının yapmış olduğu olduğu haberde; "Türkiye'de herkesi ikna etmiş durumda. Fenerbahçe onu tutmak için Juventus'a teklif sunacak. Kanat oyuncusuyla bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2028'e kadar kontrat imzalanacak" denildi.
OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ
Fenerbahçe'ye bu yıl Juventus'tan kiralık olarak gelen Sırp yıldız, Fenerbahçe formasını 25 kez giydi bu maçlarda 2 gol ve 6 asistlik katkı sergiledi.