Kostas Mitroglou'nun yeni takımı Aris

Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Aris, Kostas Mitroglou'nu renklerine bağladı.

Haber; AA
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Kostas Mitroglou'nun yeni takımı Aris
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26 Ocak 2021 21:29
Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Aris, Kostas Mitroglou'nu renklerine bağladı. 

Yunan ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 32 yaşındaki golcü futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 

Olympique Marsilya'nın kadrosunda yer alan Yunan futbolcu, son iki sezonda Galatasaray ve Hollanda'nın PSV Eindhoven takımlarında kiralık olarak forma giymişti.



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