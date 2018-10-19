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Konyaspor'da Hurtado şoku!

Peru Milli Takımı'nın ABD ile oynadığı müsabakada sakatlanan Paolo Hurtado'nun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kaynak: AA
Konyaspor'da Hurtado şoku!
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19 Ekim 2018 17:18
Atiker Konyasporlu futbolcu Paolo Hurtado'nun, Peru Milli Takımı'nın ABD ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandığı ve yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Atiker Konyaspor'un kulüp doktoru Galip Bilen Kürklü tarafından, kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli maçın ilk dakikalarında sağ dizine darbe aldıktan sonra dizinde esneme gerçekleşen ve maçı tamamlayamayan oyuncumuzun yapılan MR kontrolünde, MCL (iç yan bağlar) grade 2 zorlanma ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Hurtado'nun spora dönüş süresinin yaklaşık 6 hafta olması beklenmektedir."

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