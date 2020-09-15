Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2020 21:24
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. 

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 

Çabukluk ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ve koşunun ardından yapılan açma, germe hareketleriyle sona erdi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için