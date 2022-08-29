"Top yok, birbirleriyle dalaşıyorlar. F.Bahçe'de oynuyorsun sarı falan al da o hareketi yapma. Şampiyonluğa oynayan bir takımdasın, sen sahada kalmaya bak. Pozisyon icabı atılırsın, bu tip işlerden atılma. Bunlardan atılıyorsan fizik olarak hazır değilsin, beynin hükmetmiyor, daha 22. dakika... Artık hakem var, yardımcı var, dördüncü hakem var, VAR... Böyle atılmayacak. Fenerbahçe'nin oyuncusu böyle atılmaz. Ben, Valencia'ya büyük ceza veririm. " dedi.



RIDVAN DİLMEN'İN YORUMU





Rıdvan Dilmen pozisyonla ilgili "Adil, iki kez Valencia'yı tahrik ediyor ancak bu onun rakibine vurmasını gerektirmez. Adil iki kere Valencia'yı ittikten sonra Valencia'nın ayağıyla müdahalesi var." yorumunu yaptı.

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 22. dakikada 10 kişi kaldı.Top bu dakikada orta sahadayken, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler oyunu bir anda durdurdu ve Enner Valencia'ya kırmızı kart gösterdi.Arda Kardeşler, Enner Valencia'ya Adil Demirbağ'a müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gösterdiğini belirtti. VAR hakemi Koray Gencerler ile görüşen Arda Kardeşler, Valencia'nın dışarı çıkmasını istedi. Daha sonra Arda Kardeşler, Adil Demirbağ'a da sarı kart gösterdi.Ekvadorlu futbolcu, Türkiye kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart sonrası bütün oyuncuları yanına çağırdı ve taktik verdi.Pozisyonu yorumlayan Erman Toroğlu