Konyaspor'da Vaduz mesaisi devam ediyor

Konyaspor, yaptığı antrenmanla UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Vaduz maçının hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Konyaspor'da Vaduz mesaisi devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2022 21:51
Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile 4 Ağustos Perşembe günü yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve core çalışmasıyla başladı.

Daha sonra topla oyun ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ