Konyaspor'da transfer için 25 milyon TL ayrıldı

İttifak Holding Konyaspor, harcama limitinden sadece 25 milyonu transferde kullanabilecek

Haber; Sporx.com
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Konyaspor'da transfer için 25 milyon TL ayrıldı
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25 Haziran 2021 13:37
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitlerinde son sıralarda yer alan İttifak Holding Konyaspor, bu dönem transfere çok fazla para ayıramayacak.

Yeşil-beyazlı ekip, harcama limitinden sadece 25 milyonu transferde kullanabilecek. Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, "Kulübümüzün 90 milyon TL'lik maliyeti var. Bunlar şu anki futbolcularımızın giderleri. Bizim transfere ayırdığımız para ise 25 milyon TL civarında. Malum kulübümüzün durumu ortada " diye konuştu. 


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