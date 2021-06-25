Konyaspor'da transfer için 25 milyon TL ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitlerinde son sıralarda yer alan İttifak Holding Konyaspor, bu dönem transfere çok fazla para ayıramayacak.



Yeşil-beyazlı ekip, harcama limitinden sadece 25 milyonu transferde kullanabilecek. Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, " Kulübümüzün 90 milyon TL'lik maliyeti var. Bunlar şu anki futbolcularımızın giderleri. Bizim transfere ayırdığımız para ise 25 milyon TL civarında. Malum kulübümüzün durumu ortada " diye konuştu.



