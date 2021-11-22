Konyaspor'da, Gaziantep FK mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftada Gaziantep FK ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Konyaspor'da, Gaziantep FK mesaisi başladı
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22 Kasım 2021 18:20
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, tempolu koşu ve çift kale maç ile sona erdi.


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