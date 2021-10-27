Koeman: "Vallecano'ya karşı bu kadar fırsat bulan başka takım yok"

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, 1-0 mağlup oldukları Rayo Vallecano karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Koeman: 'Vallecano'ya karşı bu kadar fırsat bulan başka takım yok'
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27 Ekim 2021 23:15
İspanya La Liga'da deplasmanda Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup olan Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk 15 dakikada maça ısınamadıklarını söyleyen Hollandalı teknik adam, "15 dakikanın ardından kontrolü ele aldık. Öne geçeceğimiz anlar oldu ancak yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik." açıklamalarında bulundu.

Sonucun adil olmadığını söyleyen Koeman, "Rakipten daha fazla pozisyon yakaladık. Oyunda onlardan aşağı kalır bir yanımız yoktu. Tek eksiğimiz goldü. Diğer takımların Vallecano'ya karşı bizim kadar şans bulabildiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.


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