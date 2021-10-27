Koeman: 'Vallecano'ya karşı bu kadar fırsat bulan başka takım yok'

İspanya La Liga'da deplasmanda Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup olan Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İlk 15 dakikada maça ısınamadıklarını söyleyen Hollandalı teknik adam, "15 dakikanın ardından kontrolü ele aldık. Öne geçeceğimiz anlar oldu ancak yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik." açıklamalarında bulundu.



Sonucun adil olmadığını söyleyen Koeman, "Rakipten daha fazla pozisyon yakaladık. Oyunda onlardan aşağı kalır bir yanımız yoktu. Tek eksiğimiz goldü. Diğer takımların Vallecano'ya karşı bizim kadar şans bulabildiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO