Kocaelispor, Manisa FK'yı 2 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, Manisa FK'yı 2-0 yenerek son 4 maçtaki 3. galibiyetini elde etti ve ligdeki liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor, Manisa FK'yı 2 golle geçti
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11 Şubat 2025 21:59
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Kocaelispor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kocaelispor, Manisa FK'yı Markao, Rigoberto Rivas'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, 51 puana yükselerek ligdeki liderliğini sürdürürken Manisa FK 30 puanla 16. sırada yer aldı.


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