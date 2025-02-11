Kocaelispor, Manisa FK'yı 2 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Kocaelispor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kocaelispor, Manisa FK'yı Markao, Rigoberto Rivas'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, 51 puana yükselerek ligdeki liderliğini sürdürürken Manisa FK 30 puanla 16. sırada yer aldı.
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kocaelispor, Manisa FK'yı Markao, Rigoberto Rivas'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, 51 puana yükselerek ligdeki liderliğini sürdürürken Manisa FK 30 puanla 16. sırada yer aldı.
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