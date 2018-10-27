Kobe: "T-Mac, kariyerimde savunmakta en zorlandığım oyuncuydu"

"EN ZORLANDIĞIM TRACY'YDİ"

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Kobe Bryant yeni kitabında Tracy McGrady ve Paul Pierce'a övgülerde bulununca, ikiliden Kobe'ye yanıt geldi!ESPN'in "The Jump" isimli programında konuşan ikili, Kobe'nin kitabında yer alan bu kısımları okuyarak, sonrasında karşılıklarını verdiler:Kobe'nin Pierce için "Vücudunu nasıl kullanması gerektiğini gerçekten anlamıştı. Ağırlığını size karşı kalkan gibi kullanıp, cüssesiyle üzerinizden şut atardı." yorumunu yapmıştı ve Pierce'ın tepkisi şöyle olmuştu:Kobe, T-Mac için ise 20 yıllık kariyerinde savunmakta en zorlandığı olduğunu yazmıştı.Tracy'nin tepkisi şöyleydi: