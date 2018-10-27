Kobe: "T-Mac, kariyerimde savunmakta en zorlandığım oyuncuydu"

Kobe Bryant yeni kitabında Tracy McGrady ve Paul Pierce'a övgülerde bulununca, ikiliden Kobe'ye yanıt geldi!
ESPN'in "The Jump" isimli programında konuşan ikili, Kobe'nin kitabında yer alan bu kısımları okuyarak, sonrasında karşılıklarını verdiler:
Kobe'nin Pierce için "Vücudunu nasıl kullanması gerektiğini gerçekten anlamıştı. Ağırlığını size karşı kalkan gibi kullanıp, cüssesiyle üzerinizden şut atardı." yorumunu yapmıştı ve Pierce'ın tepkisi şöyle olmuştu: "İşte bahsettiğim bu Kob, sonunda biraz saygı gördük. Ne olduğunu o da biliyordu. Ondan daha kuvvetliydim. Bu vücudu onun üzerine koydum mu, bitmişti. Şu omzu, kalçayı koyup turnikeyi atardım. Bu adamlara karşı çok güçlüydüm. Onların üzerinden sıçrayamıyordum, o yüzden yanlarından geçerdim."
"EN ZORLANDIĞIM TRACY'YDİ"
Kobe, T-Mac için ise 20 yıllık kariyerinde savunmakta en zorlandığı olduğunu yazmıştı.
Tracy'nin tepkisi şöyleydi: "Kobe, ben halen dünyadayken bana bu güzel şeyleri söylediğin için teşekkür ederim. Ben buraya geldiğimde bu adamın evinde kalırdım. Ne kadar yetenekli olacağını da önceden biliyordum. Ben yıldız olmadan önce onun yükseldiğini izlerken, 'tamam' diyordum. Hedef alacağım adam bu olacak. Onun sayesinde en iyi halimle ortaya çıktım. Oyunumunda herhangi bir defo veya kusur olmasın diye inanılmaz derecede çalışmıştım. Ve gördüğünüz gibi, bana bunun üzerine, kusurum olmaması üzerine övgüde bulunmuş."