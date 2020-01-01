Knicks'in kriteri: 'RJ Barrett ile uyumlu mu, değil mi?'

New York Knicks'in ölü sezondaki olası hamlelerinde, gelme adayı oyuncuların RJ Barrett ile uyumunu hesaba katacağı bildirildi.



Başkan Leon Rose ve başantrenör Tom Thibodeau takım içinde kazanmaya yönelik bir kültür yaratmaya çalışırken, Knicks'in ölü sezon boyunca ciddi şekilde aktif olması bekleniyor.



Organizasyon hala yeniden yapılanma modunda ve genç Barrett, süreçlerinin en önemli mücevheri.



SNY'den Ian Begley'e göre Knicks, yapacakları olası ölü sezon hamlelerinde, eski Duke guardı ile uyuma öncelik verecek:



"Madison Square Garden'daki karar vericilerle temas halinde olan birkaç kişi, Knicks'in muhtemel bir oyuncu hamlesini değerlendirirken, adayların RJ Barrett'e uyumunu ve kendisi üzerindeki etkisini hesaba katmasını beklediklerini söylüyor."



Barrett, çaylak sezonunda %40.2 şut isabetiyle 14.3 sayı, 5.0 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları ile oynamıştı.



New York, yaklaşan Draft'ta 8. sırada seçim yapacağı için, bu sezon umut veren bir oyuncuyu daha kadrosuna ekleme şansına sahip olacak.



