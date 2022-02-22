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"Knicks, Kemba karşılığında Wall'u takas edebilir" iddiası!

New York Knicks'in Kemba Walker ve Houston Rockets'ın point guardı John Wall'u takas edebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks'in Kemba Walker ve Houston Rockets'ın point guardı John Wall'u takas edebileceği iddia edildi.

Bleacher Report'tan A. Sherrod Blakely'ye göre Wall, koç Tom Thibodeau tarafından rotasyondan çıkarılan Kemba karşılığında potansiyel bir hedef konumunda:

"Birden fazla lig kaynağı, Knicks'in, tıpkı sahadaki üretimi gibi takas pazarındaki değeri de tüm zamanların en düşük seviyesinde olan Walker'ı takas etmeye çalışacağına inanıyor. Knicks'e yakın bir kaynak, New York'un John Wall'u takas ettirmeye hevesli potansiyel bir ortak olabileceğini belirtti."

Walker yaz döneminde iki yıllığı 17.9 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Wall'un ise gelecek sezonun oyuncu opsiyonu da dahil olmak üzere 91.7 milyon dolar alacağı bulunuyor.

Son takas tarihi 22 Şubat 2022 olduğundan ötürü, Knicks'in değeri giderek azalan Walker'ı takas etmek için kısa bir süresi bulunuyor.

Wall gibi Walker da, son birkaç sezonda sakatlıklarla boğuşan oyuncular arasındaydı.


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