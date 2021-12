Kleiman: "Durant'i motive eden şey, şampiyonluk"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ın menajeri Rich Kleiman, KD'nin "şampiyonluk odaklı" olduğunu söyledi.



Kleiman kısa süre önce SiriusXM NBA Radio'nda Durant'i bu noktada motive eden şeyin ne olduğu hakkında konuşarak, KD'nin "kazanma odaklı" olduğunu ve "sürekli daha iyiye gitmenin", kendisini daha fazlasını yapmaya iten şeyin bir parçası olduğunu açıkladı:



"Şampiyonluk odaklı, çünkü aynı zamanda kazanma odaklı. Her antrenmanda, her çalışmada birinci bitirmek istiyor. Arkadaşlarıyla öylesine şut üzerine oyun oynarken kazanmak istiyor. Kazanmayı ve oyununda ustalaşmayı çok seven, rekabetçi bir adam.



Onu halen motive eden şey, her zaman daha iyi olmak, kazanmak ve takımın bir parçası olmak. Çevresindekiler, ben dahil, 'İlk çeyreklerde daha agresif olman lazım, ligde sayı kralısın' falan diyoruz. Bu söylediklerimizi hiç umursamıyor.



Takım olarak kazansalar bile, kendisinin ve ekibinin doğru şekilde oynamadığını hissederse, bu durum onu fazla şut atmamaktan veya MVP yarışında 1. sırada olmamaktan daha çok rahatsız ediyor."



Durant bu sezon 28.4 sayı, 7.7 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarıyla oynarken, Nets 17-8'lik bir rekorla Doğu Konferansı'nda ilk sırada yer alıyor.