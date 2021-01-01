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Klay'in şut atışını izleyen çaylak Moody'nin aklından ne geçiyor?

Golden State Warriors çaylağı Moses Moody, Klay Thompson'ı şut atarken izlerken aklından geçenin ne olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors çaylağı Moses Moody, Klay Thompson'ı şut atarken izlerken aklından geçenin ne olduğunu açıkladı.

Sakatlıklardan dolayı iki yıl kaybettikten sonra bu sezon parkelere geri dönmeye hazırlanan Klay'in, yakın zamanda taraftarlara üçlük çizgisi gerisinden yapabildiklerini tekrar hatırlatması bekleniyor.

Bay Area's 95.7 The Game isimli radyo programına katılan Moody, Thompson'ın şut atmaya başladığını gördüğünde aklından geçen düşüncenin ne olduğunu şu şekilde paylaştı:

"Yapacak çok işim olduğu aklıma geliyor."

Daha önce de Thompson'ın şut yeteneğine iltifatta bulunmuş olan 19 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay Warriors yıldızını ilk kez sahada izlemenin nasıl bir his olduğunu şu şekilde dile getirmişti:

"Yakından çok daha farklı görünüyor, ilk izleyişimdi tabii. Ama her seferinde aynı şutu atabilmesi... yani orada 20 dakika oturup adamın şut atmasını izlemiştim ve top pek çembere değmiyordu, bunu diyebilirim."


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