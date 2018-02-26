  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    Galatasaray'ın sürpriz teklifini duyurdular!..
  •  
    F.Bahçe'nin gözdesiydi, şimdiki değeri ise çılgın
  •  
    Fenerbahçe istedi ama transferi Monchi yaptı!

Kış Olimpiyatları'nın en başarılısı Norveç

Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'nın 23'üncüsünün ardından tarihi madalya tablosunda Norveç'in, 132'si altın 368 madalya ile üstünlüğü sürdü. 39 ülke herhangi bir branşta altın madalya elde ederken, 7 ülke sadece gümüş ve bronz madalyalarıyla tarihi tabloya girdi

Kaynak: AA
Kış Olimpiyatları'nın en başarılısı Norveç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2018 11:42
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde 9-25 Şubat tarihlerinde 23'üncüsü düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'nın ardından, tarihi madalya sıralamasında Norveç'in üstünlüğü sürüyor.

İlki Chamonix'te yapılan oyunlarda 2018'e kadar 118'i altın, 111'i gümüş ve 100'ü de bronz olmak üzere toplam 329 madalya elde eden Norveç, madalya sıralamasında birinci olduğu PyeongChang'da elde ettiği 14 altın, 14 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplamda 39 madalyanın ardından, 132 altın, 125 gümüş ve 111 bronz ile toplamda 368 madalyaya ulaştı.

2010 Vancouver Kış Olimpiyatları'nda 37 madalya elde eden ABD'nin rekorunu kıran Norveç, organizasyon tarihinde en çok madalya toplayan ülke oldu. Almanya, 14 altın, 10 gümüş, 7 bronz madalyayla PyeongChang 2018'i ikinci sırada bitirdi.

Norveç ve Almanya, on dörder altın madalya toplayarak Kanada'nın Vancouver 2010'da kırdığı rekoru egale etti. Kanada ise 11 altın, 8 gümüş, 10 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

PyeongChang'da 5 altın, 8 gümüş ve 4 bronz ile madalya sıralamasını 7. tamamlayan ev sahibi Güney Kore, tarihi cetvelde madalya sayısını 31 altın, 25 gümüş ve 14 bronz ile toplam 70'e yükseltti.

39 ülke herhangi bir branşta altın madalya kazanırken, 7 ülke elde ettiği gümüş ve bronz madalyalarla listeye girdi

- Almanya 4 branşta ilk sırada

PyeongChang 2018'de mücadele verilen 15 branşın 4'ünde Almanya madalya tablosunda ilk sırayı aldı.

Biatlonda üçer altın ve bronz, bir gümüş, bobsledde 3 altın, bir gümüş, kuzey kombinede 3 altın, birer gümüş ve bronz, lugede 3 altın, bir gümüş ve 2 bronz madalya performansları sergileyen Almanya, bu branşların madalya tablolarında ilk sıraya çıktı.

Kayaklı koşu ve kayakla atlama branşlarının madalya tablolarında Norveç zirveyi alırken, Kanada serbest stil kayak ile artistik buz pateninde ustalığını konuşturdu.

ABD, snowboardda madalyaları toplarken, buz hokeyinde zirveyi Rusya'dan Olimpik Sporcular Takımı ile paylaştı. Avusturya Alp disiplini, İsveç curling, ev sahibi Güney Kore kısa kulvar sürat pateni, Büyük Britanya skletonda ve Hollanda da sürat pateninde en iyi oldu.

- Madalyası bulunan ülkelerin sırası

Kış Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan ülkelerin altın madalya sayılarına göre oluşturduğu sıralama ve toplam madalya sayıları şöyle:

Sıra  Ülkeler  Altın   Gümüş  Bronz   Toplam
  1.   Norveç   132  125    111   368
  2.   ABD  105   110   90   305
  3.   Almanya    92    88   60   240
  4.   Eski Sovyetler Birliği     78   56   59   193
  5.   Kanada     73   64   62   199
  6.   Avusturya     64   81   87    232
  7.   İsveç     57   46   55   158
  8.   İsviçre     55    46    52   153
  9.   Hollanda    45   44    41    130
 10.  Rusya    45   32    34    111
 11.   Finlandiya    43    63    61    167
 12.   İtalya    40   36   48   124
 13.   Almanya (Eski Doğu)    39   36   35   110
 14.   Fransa     36    35    53    124
 15.   Güney Kore     31   25   14      70
 16.  Japonya     14   22   22     58
 17.   Çin    13   28   21     62
 18.  Almanya (Eski Batı)      11   15   13     39
 19.   Büyük Britanya    11     4   16     31
 20.  Çekya     9   11   11     31
 21.   Birleşik Takım     9     6    8     23
 22.   Almanya Birleşik Olimpiyat Takımı       8     6     5     19
 23.  Belarus     8     5     5     18
 24.   Polonya     7     7     8     22
 25.   Avustralya     5     5     5     15
 26.   Hırvatistan     4     6     1      11
 27.   Estonya     4     2     1       7
 28.  Slovakya     3     4     1       8
 29.  Ukrayna     3     1     4       8
 30.   Eski Çekoslovakya     2     8    15     25
 31.  Rusya'dan Olimpik Sporcular     2     6     9     17
 32.   Slovenya     2     5    10     17
 33.   Liechtenstein     2     2     6     10
 34.   Kazakistan      1     3     5       9
 35.  Macaristan     1     2         4       7
 36.   Belçika     1     2     3       6
    Bulgaristan     1     2     3       6
 38.   İspanya     1     0     3       4
 39.   Özbekistan     1     0     0       1
 40.   Letonya     0      4     4       8
 41.   Yugoslavya      0     3     1       4
 42.   Lüksemburg     0     2     0        2
 43.  Yeni Zelanda     0     1     2       3
 44.   Kuzey Kore     0     1     1       2
 45.   Danimarka      0     1     0       1
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için