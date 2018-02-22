2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda biatlon kadınlar 4x6 kilometre takım finalinde Belarus altın madalyanın sahibi oldu.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. günündeki madalya müsabakaları, biatlon kategorisiyle devam etti.
Nadezhda Skardino, Iryna Kryuko, Dzinara Alimbekava ve Darya Domracheva'dan oluşan Belarus Milli Takımı, 1 saat 12 dakika 03.4 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı.
İsveç 1.12.14.1 ile gümüş, Fransa ise 1.12.21 ile bronz madalyaya ulaştı.
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Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. günündeki madalya müsabakaları, biatlon kategorisiyle devam etti.
Nadezhda Skardino, Iryna Kryuko, Dzinara Alimbekava ve Darya Domracheva'dan oluşan Belarus Milli Takımı, 1 saat 12 dakika 03.4 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı.
İsveç 1.12.14.1 ile gümüş, Fransa ise 1.12.21 ile bronz madalyaya ulaştı.
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