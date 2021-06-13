Khabib Nurmagomedov: 'Futbolcu olmak istiyorum'

Dağıstanlı UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov, çocukluk hayalii gerçekleştirmek ve profestyonel futbolcu olmak istediğini söyledi.



32 yaşındaki dövüşçü, "Birçok futbol kulübü bana teklif yaptı. Futbol açısından da birazcık forma girmemiz lazım. Çünkü futbol kondisyonu ile MMA kondisyonu farklı şeyler. İkisi farklı sporlar. Profesyonel olarak futbol oynayabilirim. Bana ilgi çekici bir teklif yaparlarsa bunu kabul ederim." dedi.



Nurmagomedov, "Profesyonel futbolculuk çocukluk hayalim. Elbette her zaman bir hayaldi. Futbol, tüm sporların kralıdır. Spartak Moskova'da oynamak muhteşem olurdu. Ancak hayal ettiğim kulüp Real Madrid. İlk kez 90 dakika izleyebildiğim maç, Real Madrid'in Juventus'u 1-0 yendiği Şampiyonlar Ligi finaliydi. Mijatovic'in ofsayttan attığı golü hatırlıyorum ama yine de kazanmışlardı." ifadelerini kullandı.



Dağıstanlı şampiyon, daha önce Rus kulübü FC Kamaz'dan futbolculuk teklifi aldığını da duyurmuştu.



