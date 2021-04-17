Kevin N'Koudou, Sergen Yalçın'ı çıldırttı!

Ankaragücü maçının henüz 5. dakikasında Beşiktaş penaltı kazanırken, Kevin N'Koudou atışı kullandı.



Takım arkadaşı Larin'e topu vermeyip, kendisi atmak isteyen yıldız kanat, kötü bir şutla penaltıyı kaçırdı. Kaleci Korcan'ı geçemeyen Fransız futbolcu, kenardaki hocasını da sinirlendi.



Penaltının devamında da etkisiz bir performans gösteren N'Koudou adeta Sergen Yalçın'ı çıldırttı. El kol hareketleriyle oyuncusuna kızan Yalçın, 70. dakikada genç ismi oyundan çıkardı.







