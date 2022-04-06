Kevin Durant: 'Kyrie de varsa herkesi yeneriz!'

Brooklyn Nets'in süper yıldızı Kevin Durant, sezonlarının kötü geçmesinin nedeni olarak kendi sakatlığını gösterdi.



Kevin Durant, 15 Ocak'ta MCL sakatlığı yaşadı ve 2 ay boyunca sahaya çıkamadı. Kyrie Irving'in aşı olmadığı için sadece iç sahada oynaması ve James Harden'ın da takas araması nedeniyle Brooklyn Nets, zirveden çok uzak kaldı.



Şu an 10. sırada olan ve playofflara ulaşmak için 2 maçı da kazanmak zorunda olan Nets'in yıldızı Durant, "Sıralamaya bakmıyoruz. Bizim umrumuzda değil. Kimle oynuyorsak oynuyoruz. Sadece kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Ben sahaya çıkarım, kontrol edebileceğim tek şey bu. Geleceği düşünmek fazla stresli. Bu nedenle sadece topa odaklanıyorum. Neler olacağını sonrasında görürüz." dedi.



Durant, "Dürüst olmak gerekirse sezonumuz, sakatlığım yüzünden raydan çıktı. Biz kötü bir takım değiliz. Ben ve Kyrie sahadaysak herkesi yenebiliriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





İLGİLİ VİDEO