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Kevin De Bruyne: "4 kupayı da kazanmamız imkansız!"

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile son 16 turu ilk maçına çıkacak olan Manchester City'de yıldız orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, hedefleri hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kevin De Bruyne: '4 kupayı da kazanmamız imkansız!'
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20 Şubat 2019 00:07
Manchester City'nin Belçikalı süperstarı Kevin De Bruyne, Schalke 04 ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

4 kulvarda birden yoluna devam eden Manchester City'nin hedefleri hakkında gelen soruya De Bruyne, "Hedefimiz, 4 kupayı birden kazanmak değil. Hedefimiz, oynadığımız her maçı kazanmak. Bu şekilde devam etmek gerekiyor. Her defasında, önümüzdeki maçı kazanmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Belçikalı yıldız, "Şu an bulunduğumuz noktadan ötürü mutluyuz. Şimdi hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmak istiyruz. Böylece kazanmaya bir adım daha yaklaşmış oluruz. Fakat, 4 kupayı birden kazanmak neredeyse imkansız bir hedef." ifadelerini kullandı.

Bu sezon başında oynamasına engel olan sakatlığıyla ilgili gelen soruya De Bruyne, "Sakatlığım sona erdi. Bu sezon 1 değil 2 sakatlık birden yaşadım ama oyunun bir parçası da bu maalesef. Bu sezona kadar sakatlıklar konusunda şanslıydım. Bu sezon biraz zor oldu, 6 ay ara verdim. Şu an çok daha iyi hissediyorum ve her geçen gün biraz daha iyiye gidiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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