Kestutis Kemzura: 'TOFAŞ gibi takımlara karşı konsantrasyonunuzu kaybetmemelisiniz'

ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta erteleme maçında konuk olduğu TOFAŞ'a 88-80 yenilen Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Kestutis Kemzura, maçın ardından konuştu.



Kemzura, yaptığı açıklamada, TOFAŞ karşılaşmasının fiziksel temasın çok yoğun olduğu bir mücadele olduğunu belirtti.



İlk 3 periyotta oyunda kalıp, kontrolü sağladıklarını bildiren Kemzura, şunları kaydetti:



"Son çeyreğin başlangıcında hücumda organize olamadık ve TOFAŞ'ın fiziksel oyununa doğru şekilde cevap veremedik. Ayrıca başarılı şutlar buldular. Oyun planımız gereği bazı alanlarda şut riske etmemiz gerekti ama Tarık Phillip'i savunma konusunda daha iyi iş çıkarmalıydık. Doğrusunu söylemek gerekirse o iyi bir oyuncu ve skorer. TOFAŞ gibi takımlara karşı maçın başından sonuna dek konsantrasyonunuzu ve fiziksel gücünüzü kaybetmemelisiniz. 30 dakika boyunca oynadığımız iyi basketbol yeterli olmadı."



İzmir temsilcisi, 19. haftada 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'la karşılaştıktan sonra, 3 Şubat Çarşamba günü 13. haftadan ertelenen müsabakada Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek.







