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Kerr: "Michael'ı hiç bu kadar savunmasız görmemiştim"

Eski Chicago Bulls guardı ve şimdiki Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, "The Last Dance" belgeselinde Michael Jordan'ın genel yaklaşımına nasıl şaşırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Chicago Bulls guardı ve şimdiki Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, "The Last Dance" belgeselinde Michael Jordan'ın genel yaklaşımına nasıl şaşırdığını açıkladı.

Kerr, Jordan'ın belgeselindeki "savunmasız" duruşuna nasıl hoş bir şekilde şaşırdığını açıkladı:

"Michael'ı hiç bu kadar açık görmemiştim. Bence bu harika bir şey. Her zaman çok korunaklı olmuştur. Asla savunmasız görünmemiştir. Sanırım bu onun şahsiyetinin bir parçasıydı. Her şeye karşı savunmasız değildi ve kimsenin ona dokunamayacağını bildiği için, kimseye boyun eğmezdi. Arenaya girdiğinde, o binadaki her kişiden daha dominanttı, rakiplerden, antrenörlerden, takım arkadaşlarından, hakemlerden, taraftarlardan."

"Takım arkadaşı olarak bile, onun insan olup olmadığından asla emin olamadınız. O kadar iyiydi. İşte bu yüzden onu daha insani, daha savunmasız görmek, eğlenceli bir durum."


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