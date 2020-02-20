Kenan Sofuoğlu, Ovit Tüneli'nde hız denemesi yapmak istiyor

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Ovit Tüneli'nde hız denemesi yapmak istediğini söyledi.Motosiklet ve bisiklet sektörünün en kapsamlı etkinliği Motobike Istanbul'da basın mensuplarına açıklamada bulunan Sofuoğlu, "Ovit Tüneli'nde bir proje yapmak istiyorum. Denizin üzerinde hız denemesi yapmıştık, şimdi de dağların altında hız denemesi gibi bir projem var inşallah. Bunun asıl amacı, Ovit Tüneli'nin ne kadar güzel, ne kadar büyük bir yatırım olduğunu Türkiye ve dünyaya göstermek." dedi.Fuarla alakalı fikirlerini aktaran Sofuoğlu, "Motosiklet camiasının en önemli günlerinden birindeyiz. Sezonun açıldığının göstergesi olan motosiklet fuarı, bizim için çok önemli. Ben de 2 yıldır katılmaya başladım. Daha önceleri katılamıyordum çünkü tam bu tarihte dünya şampiyonasının ilk yarışları oluyordu. Burası bizim için çok önemli. Çünkü çok büyük bir aile var burada. Motosiklet camiası denildiği zaman 3,5 milyon kullanıcı var ama hitap ettiği kitle dersen 10 milyonu geçiyor. O yüzden bu camiada güzel işler yapmak, faydalı işlerde bulunmak benim için çok önemli." ifadelerini kullandı.Fuara destek veren herkese teşekkür ettiğini söyleyen Sofuoğlu, "Bir motosikletsever olarak yeni modelleri görmenin benim için ayrı bir önemi var. Bugün burada gezeceğim ve merak ettiğim modelleri motosikletseverlerle beraber ben de ilk defa görme fırsatı bulacağım." şeklinde konuştu.Türkiye'yi 2020 sezonunda Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda temsil edecek milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, fuar alanında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.İspanya'da 27-29 Mart'ta başlayacak Dünya Supersport 300 Şampiyonası ile ilgili fikirlerini aktaran 16 yaşındaki sporcu, şunları söyledi:"Öncelikle yoğun ve uzun bir kış geçirdik. O kış sürecinde Kenan (Sofuoğlu ağabeyim olsun, Toprak (Razgatlıoğlu) ağabeyim olsun, Türkiye'yi temsil eden sporcular bir araya gelip, kış hazırlık testi olarak bir kamp uyguladık. O testlerde ve bireysel çalışmalarda çok sıkı çalışıyoruz. İmkanları en iyi şekilde değerlendirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve ilk yarışımda inşallah ilk 5 hedefim var. Yapmayı çok istiyorum. Testlerde de en iyi 5. zamanı aldım. Allah'ın izniyle kendimi daha fazla geliştireceğim."Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Cansever ise Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun Türkiye'yi Yamaha takımlarında temsil edeceklerini hatırlatarak, spora verdikleri desteğe dikkati çekti.