Kenan Karaman ve Awaziem için top Sergen Yalçın'da

Yaz transfer döneminde alacağı isimler ile daha sezon devam ederken temasa geçen Beşiktaş Yönetimi, Kenan Karaman ve Chidozie Awaziem'e ıslak imzayı attırmak için Sergen Yalçın'ın kararını bekliyor.



Özellikle, yerli statüsünde olması, bonservisinin elinde bulunması ve milli takım seviyesine gelmesi nedenleriyle Kenan'ı çok isteyen siyah-beyazlılar olumsuz yanıt gelse de bu oyuncu için Sergen Yalçın'ı ikna etmeye çalışacak.



SON KARAR HAFTAYA



Awaziem'i daha önce isteyen fakat Şampiyonlar Ligi nedeniyle daha tecrübeli bir stoper isteyen siyah - beyazlı teknik adam, bu oyuncular hakkındaki son kararını önümüzdeki hafta içerisinde verecek.



