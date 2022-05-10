Kemen: 'Başkanımız için oynadık'

Kayserispor'un başarılı oyuncularından Olivier Kemen, Trabzonspor'u eledikleri maç sonrası konuştu.



Maçın gergin bir ortamda geçtiğini ancak kazanmayı başardıklarını belirten Fransız oyuncu "Çok gergin bir maçtı. Bütün hafta çok iyi çalıştık. Planımız onlara agresif şekilde pres yapmaktı. Başkanımız için oynadık ve goller atmayı başardık." açıklamasını yaptı.



Final oynamayı başından beri hak ettiklerini belirten Kemen, "Çok iyi bir takımız ve bu finali hak ettik. Soyunma odasında çok sıcak görüntüler vardı." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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