Kellerman: "Paul George, MVP kalibresinde bir oyuncu değil"

ESPN analisti Max Kellerman, LA Clippers süperstarı Paul George'un MVP kalibresinde bir oyuncu olmadığını söyledi.



George, Los Angeles Lakers forveti Jared Dudley'nin yakın zamanda egosuna yaptığı eleştiri de dahil olmak üzere, son zamanlarda manşetlerde kendine yer bulmayı sürdürüyor.



Yıllar önceki Oklahoma City Thunder takasından bu yana PG'nin medya ve hayranlar arasındaki itibarı büyük bir darbe almıştı.



PG'nin ligin elit oyuncuları arasındaki statüsüyle ilgili tartışmalar sürerken, Kellerman, First Take programının son bölümünde bu konuda doğrudan bir yorum yaptı:



"Paul George MVP kalibresinde bir oyuncu değil ve bunu hepimiz biliyoruz. Tam olarak o düzeyde değil. Beş yıldızlı değil ama dört buçuk yıldızlı bir oyuncu. Ve bu adamlar, Batman'lere Robin'lik yapacaklarsa, süperstar oyuncunun ana desteği olmaları gerekir. Yine de, diğer süperstar olması gerekiyorsa ve tam olarak bir MVP değilse, en önemli anlarda bir adım öne çıkması gerekiyor.



Paul George gerçekten iyi niyetli bir adam. Ama aynı şeyi sürekli duymaya devam ediyoruz. Kawhi'a yapılan özel muamele mi takımdakilerin zoruna gidiyor acaba? Tepki görmesinin temelinde yatan şeyin bu olduğunu duymuştum."



