Kayserispor'dan flaş transfer; Kevin Luckassen

Süper Lig'in ilk yarısını 19 puanla 17.sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarı Kırmızılılar, aradığı forveti Romanya 1.Lig takımlarından Viitorul Constanta'da buldu. Kevin Luckassen, Kayserispor'un teklifine 'evet' dedi.



Ligin en az gol atan takımları arasında bulunan sarı kırmızılı ekip, 27 yaşındaki Hollandalı forvet futbolcu Kevin Luckassen ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Dan Petrescu'nun istediği oyunculardan birisi olan Kevin Luckassen Kayseri'ye gelecek.



Bu sezon Romanya 1.Lig takımlarından Viitorul Constanta takımında forma giyen ve 18 maçta 9 gol atan Kevin Luckassen, 30 kez sarı kart 1 kez de kırmızı kart gördü.



Haber. Faruk AYDEMİR



