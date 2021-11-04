Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor
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04 Kasım 2021 20:28
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.


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