Kayserispor, Cenk Gönen'i açıkladı!

Kayserispor, kaleci Cenk Gönen'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
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Kayserispor, Cenk Gönen'i açıkladı!
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26 Ağustos 2021 16:47
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, kaleci Cenk Gönen'le anlaştıklarını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tecrübeli kaleci ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Mesajda "Hoşgeldin Cenk Gönen. Kulübümüz, Cenk Gönen ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Cenk Gönen'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçen yıl Denizlispor kalesini koruyan 33 yaşındaki Gönen, daha önce Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe, Alanyaspor, Malaga ve Altay formaları giydi.


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