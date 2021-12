Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, 3. Lig 2. Grup takımlarından 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya geldi.



Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kayserispor, 4-0'lık skorla kazandı.



Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ, 28. dakikada Gökhan Sazdağı, 84. dakikada Miguel Cardoso ve 88. dakikada Mario Gavranovic kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Yukatel Kayserispor'da Emre Demir, ceza sahası içerisinde savunma oyuncusuyla girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Akdağ, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0



28. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Cardoso'nun ortasında ceza sahası içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



84. dakikada Kayserispor, skoru 3-0'a taşıdı. Gavranovic'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.



87. dakikada sarı-kırmızılı ekip, farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası içerisinde Mustafa Pektemek'in pasında topla buluşan Gavranovic, altıpasın sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0



Yukatel Kayserispor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has



Hakemler: Alper Akarsu, Osman Gökhan Bilir, Deniz Caner Özaral



Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Cardoso, Yasir Subaşı, Carole, İbrahim Akdağ (Dk. 57 Mehmet Eray Özbek), Ramazan Civelek, Emre Demir (Dk. 87 Talha Sarıaslan), Mane (Dk. 78 Mustafa Pektemek), Onur Bulut, Uzodimma (Dk. 46 Nurettin Korkmaz), Gökhan Sazdağı (Dk. 78 Gavranovic)



68 Aksaray Belediyespor: Hasan Çayrak, Alperen Kuyubaşı, Ahmet Tuna Akıl (Dk. 46 Furkan Gedik), Gürcan Gözüm, Hasan Gündoğdu (Dk. 79 Oğuzhan Köseoğlu), Muhammed Can, Serkan Yıldız, Mervan Yusuf Yiğit (Dk.46 Alican Tez), Mehmet Aytemiz (Dk. 73 Yusuf Emre Baran), Nurullah Serbest, Fatih Çolak (Dk. 61 Ayberk Altan)



Goller: Dk. 5 İbrahim Akdağ (Penaltıdan), Dk. 28 Gökhan Sazdağı, Dk. 84 Cardoso, Dk. 87 Gavranovic (Yukatel Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 41 Serkan Yıldız, Dk. 61 Gürcan Gözüm (68 Aksaray Belediyespor), Dk. 83 Cardoso, Dk. 90+1 Talha Sarıaslan (Yukatel Kayserispor)





İLGİLİ VİDEO