Kayseri'de paletli yüzme heyecanı yaşandı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Genç-Yıldız-Küçükler Türkiye Şampiyonası ile Paletli Yüzme Açık Su Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası Kayseri'de başladı.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Genel Koordinatörü Zafer Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki Paletli Yüzme Açık Su Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası'na 17 kulüpten 57 sporcunun, diğer müsabakaya ise 291 sporcunun katıldığını belirtti.



Yarışların 14 Ağustos'ta sona ereceğini aktaran Yüksel, sezonun son yarışında tüm yılın özetini izleyeceklerini kaydetti.





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