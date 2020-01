Kawhi, Kobe Bryant hakkında: "Sanki hayat gerçek değil gibi..."

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, geçtiğimiz Pazar günü hayata gözlerini yuman Kobe Bryant ile ilgili konuştu.



Kawhi, Clippers için oynamak üzere Los Angeles bölgesine döndüğünde, arkadaşı ve akıl hocası Kobe'yi tavsiye için aramıştı.



Hala Bryant'ın ölümünü sindirmeye çalışan Leonard, Kobe ile basketbol hakkında ve Los Angeles'ta arenaya gidiş ve geliş hakkında her şeyi konuştuğunu hatırladı. Bryant Newport Beach'te yaşıyordu ve Leonard ile helikopter kullanma konusunu konuşmuştu:



"L.A'de oynamaya geçmeden önce bu durum hakkında konuşmuştum. Newport'tan nasıl sürekli gidip geldiğini sorunca, yaklaşık 17 yıldır bunu yaptığını söylemişti."



Staples Center yakınında ikamet eden, ancak imkanı olduğunda San Diego'daki evinde kalan Leonard, sadece bu ulaşım şeklini benimsemekle kalmayıp, Kobe'nin pilotu Ara Zobayan'ı da paylaştığını söyledi.



"KAFAMDA ÇOK DÜŞÜNCE VAR..."



Leonard, Bryant'ın, kızı Gianna'nın, Zobayan'ın ve diğer altı kişinin vefatına neden olan Pazar günkü helikopter kazasının, bu ulaşım yöntemini kullanmaya devam etme konusunda tereddüte sebep olup olmadığını düşünmediğini belirtti.



Leonard, şu anda herhangi bir korkusu olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi:



"Öyle hissediyorum. Yani duyduğunuz bazı şeyleri düşününce, henüz gerçek olanı bilmiyorsunuz. Gerçekten bunun hakkında konuşamıyorum. Bilmiyorum. Henüz bilmiyorum. Kafamın içinde çok fazla düşünce var."



"ZOBAYAN HARİKA ADAMDI, ÇOK İYİYDİ"



Güney Kaliforniya'nın Moreno Vadisi'nde büyüyen ve San Diego Eyaletinde kolej basketbolu oynayan Leonard, yaklaşık yedi yıldır Bryant'ı şahsen tanıyordu. Basketbolun detaylarında aynı yoğunluğu ve sevgiyi paylaştılar, ortak arkadaşları vardı ve zaman zaman aynı ulaşım şeklini kullanmışlardı:



"Evet, aynı pilot, her şey aynıydı. Tüm durum, tüm program, kurulum, benim San Diego'dan buraya gelme şeklim gibi onun nasıl sürekli gidip geldiği."



Leonard, bazen aynı gün Bryant ve Leonard'ı uçuran Zobayan ile birçok kez uçtuğunu belirtti:



"Harika adamdı. Çok iyiydi. En iyi pilotlardan biriydi. Seni şehirden şehre uçurmasını istediğin bir adamdı. Cidden hala gerçek gibi değil. Beni bırakırdı ve gidip Kobe'yi alacağını ve selam söylediğini söylerdi. Ya da 'Az önce Kobe'yi bıraktım, selam söyledi' falan derdi. İkisi de. Çok iyi bir iletişimimiz vardı. İyi bir adamdı ve herkes adına çok üzgünüm."



Diğerleri gibi Leonard da haberin gerçek olmadığına inanmak istediğini açıkladı:



"Her gün çok üzücü. Bu küçük anıtları ve insanların onun yüzünün bulunduğu, doğum ve ölüm yılını yazdıkları resimleri gördüğünüzde, sanki hayatın gerçek olmadığını hissediyorsunuz. Hiçbirini henüz kafamda oturtabilmiş değilim."



"HER MAÇTA ONU DÜŞÜNMÜŞTÜM"



Leonard, önceki sezon Toronto'da asistan koç olan Phil Handy ile, bu sezon Lakers'a asistan olmadan önce Bryant ile yakın olduklarını söyledi.



Leonard, Bryant ile bu zamana kadar yaptığı görüşmelerden çıkaracağı şeyleri de şu şekilde ifade etti:



"Rekabetçi bir dürtü ile, daha iyi bir oyuncu olmak için - saha içi ve dışında - yapabileceğiniz her şeyi yapmak istemek. Yani, çok fazla şey var. Şu anda birlikte yaptığımız konuşmaları sadece bir cümleyle özetlemek çok zor. Yaptığı her şey. Motivasyon bu oluyor. Ben her maçta onu düşünmüştüm. Geçen sene şampiyonluğu kazanmaya çalışırken, buna yönelik bir dürtü duygusu vardı."