Kastamonuspor, ayağı kırılan futbolcusunun sözleşmesini uzattı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor, ayağı kırılan futbolcusunun sözleşmesini 1 yıl uzattı.



Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor ile Karacabey Belediyespor arasında Kastamonu'da oynanan maçta ayağı kırılan Ömer Gür, Ankara'daki bir hastanede ameliyat edildi.



Hastanede ziyaret ettiği Ömer Gür'e "geçmiş olsun" dileklerini ileten kulüp başkanı Enes Aygün, sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzatma kararı aldıklarını bildirdi.



Aygün, kulüp binasında gazetecilere, sezonun ilk maçında talihsiz bir olay yaşadıklarını söyledi.



Ömer'in maçın 60. dakikasında ayağının kırıldığını belirten Aygün, "O an buna karar vermiştim. Ömer çok başarılı, karakterli ve kişilikli bir sporcu. Bizim camianın böyle futbolculara her zaman ihtiyacı var." dedi.



Ameliyatın ardından Ömer'i ziyaret ettiğini anlatan Aygün, "Sözleşmesini 1 yıl daha uzattık. Bu durumun ona iyi geleceğini, moral bulacağını düşündük. 3 ay içinde fizik tedaviye başlaması planlanıyor. 6 ay içinde de inşallah sahalarda göreceğiz." diye konuştu.



- Ameliyattan uyanırken Kastamonuspor marşı söyledi



Ömer'in ameliyat sonrasındaki görüntülerinin sosyal medyada geniş ilgi gördüğünü dile getiren Aygün, "Ameliyattan sonra uyanırken narkozun etkisiyle Kastamonuspor marşını sayıklamış. Bizim ismimizi sayıklamış. Bunun görüntüleri de sosyal medyadan paylaşılınca çok ilgi görmüş." ifadelerini kullandı.



