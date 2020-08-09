Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon öncesi teknik direktör kararını verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu
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09 Ağustos 2020 13:32
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Hatayspor'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı.

Hatayspor'un sürpriz bir şekilde görevine son verdiği Mehmet Altıparmak, yeni sezonda Kasımpaşa ile Süper Lig'de yoluna devam edecek.




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