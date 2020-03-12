Kasımpaşa'da Göztepe maçı öncesi üç eksik

Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında cuam günü sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşacak.

Haber; AA
Kasımpaşa'da Göztepe maçı öncesi üç eksik
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12 Mart 2020 15:13
Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında cuam günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde ikinci yarıya oldukça kötü bir başlangıç yapan Kasımpaşa, son 3 maçında ise yükselişe geçti ve 7 puan topladı.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki Kasımpaşa, 23 puanla 16. sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesinde 3 eksik var.

Sakatlıkları devam eden kaleci Fatih Öztürk ile oyunculardan Loret Sadiku ve David Pavelka, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

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