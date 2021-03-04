Kasımpaşa - Trabzonspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.Son 6 maçında bir galibiyet alabilen Kasımpaşa, Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Yaptığı 26 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 29 puanla 14. sırada yer aldı.Ligde geçen hafta Fenerbahçe karşısında sahasında 1-0 mağlup olarak zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Kasımpaşa karşısında moral bulmak istiyor.Kasımpaşa'da 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle bordo-mavili takım karşısında forma giyemeyecek.Derrick Luckassen kırmızı kart, Aytaç Kara ise sarı kart cezası nedeniyle yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlıkları süren Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest'in yanı sıra uzun süre önce kadro dışı bırakılan Fode Koita, müsabakada görev yapamayacak.Öte yandan Isaac Thelin ile Erdem Canpolat da rahatsızlıkları nedeniyle maçın kadrosunda yer alamayacak.Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Anders Trondsen, Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi kadroda bulunmuyor.Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Bistrovic, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, VargaUğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Flavio, Bakesetas, Ekuban, Nwakaeme ve DjaninySüper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, İstanbul'da yapacakları müsabakayla 24. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında ligde oynanan 23 maçın 10'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 43 kez havalandırırken, Kasımpaşa 32 golle karşılık verdi.Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 11 maçın 3'ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı.İstanbul'da oynanan son 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi.Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa, 4-3 kazanmıştı.