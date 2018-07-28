  •  
    İşte 48 saatte patlaması muhtemel 30 transfer!..
  •  
    "Şenol Güneş" açıkladı! İşte istediği transferler!
  •  
    F.Bahçe'de 3 bölgeye transfer için 10 aday!
  •  
    Fatih Terim'den Cocu'ya sürpriz bir telefon; ALO
  •  
    Dursun Özbek: "Böyle bir şey olmadı, yalan..."

Karşıyaka'dan iyi prova

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka hazırlık maçında Bucaspor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA
Karşıyaka'dan iyi prova
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2018 15:19
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi oynadığı üçüncü hazırlık maçında 3'üncü Grup'ta yer alan bir diğer İzmir temsilcisi Bucaspor'u 2-0 mağlup ederek moral buldu.

İlk hazırlık maçında Altınordu U19 takımına 1-0 mağlup olan, ikinci özel randevuda ise Turgutluspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Kaf-Kaf, bu kez Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Bucaspor'u konuk etti.

Yeşil-kırmızılılar 25'inci dakikada Battal'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 38'inci dakikada Hakan'la skoru 2-0'a taşıdı. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Karşıyaka maçı 2-0 kazandı.

Yeşil-kırmızılılar 2 Ağustos Perşembe günü Nazilli'de Nazille Belediyespor'la hazırlık maçı yapacak. Daha sonra ise 4 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da kampa girecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için