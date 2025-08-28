28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Karşıyaka'nın rakibi Afyon'da sorun büyük!

TFF 3. Lig 4. Grup maçında Karşıyaka'ya konuk olacak Afyonspor büyük sorunlar yaşıyor.

calendar 28 Ağustos 2025 13:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'nın rakibi Afyon'da sorun büyük!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Karşıyaka'nın 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki sezonun ilk haftasında 7 Eylül Pazar günü konuk edeceği rakibi Afyonspor'da büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında 2'nci Lig'den çekilip üst üste iki maça çıkmayınca Futbol Federasyonu tarafından hükmen yenik sayılarak küme düşürülen Afyon ekibi bu sezon da sorunlarını aşamadı. Transfer yasağını kaldıramayan Afyonspor'da bazı kişilerin yasağı kaldırma vaadiyle 35 amatör ve profesyonel genç futbolcuyu kampta topladığı öğrenildi. Bu kişilerin yasağın kalkması için futbolculardan ve ailelerinden para toplamaya çalıştığı iddiası ortaya atıldı.

Kampta herhangi bir malzeme, masör ve fizyoterapist de olmazken, para toplanma skandalının üzerine teknik direktörün de kampı terk ettiği belirtildi. Afyon ekibi bir dönem 1'inci Lig'de yer almıştı. Karşıyaka rakibini 7 Eylül'de Alsancak Stadı'nda saat 19.00'da ağırlayacak. Yeşil-kırmızılı yönetim de kongrenin ardından mazbatayı alarak 17 yeni transfere lisans çıkarmak için zamanla yarışıyor. Ankaraspor'da oynadığı dönemden bahis iddiaları nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkedilen yeni golcü Ömer Faruk Sezgin'in geleceği ise belirsiz. Kurmaylar her ihtimale karşı golcü arayışına başladı.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.