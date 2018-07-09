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Karşıyaka Hakan ile indirimli anlaştı

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, Hakan Kuş ile indirimli olarak 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: DHA
Karşıyaka Hakan ile indirimli anlaştı
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09 Temmuz 2018 16:33
TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, iç transferde geçtiğimiz günlerde anlaştığı forvet Hakan Kuş'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-kırmızılı yönetimle uzun süre görüştükten sonra kulübün teklifini kabul eden 24 yaşındaki golcü, yeni sözleşmeye imza atarken geçen sezonki alacağından da yüzde 40 civarında indirim yaptı.

Hakan, transfer yasaklısı Kaf-Kaf'ın iç transferde sözleşme yenilediği 12. futbolcu oldu. 2012 yılından bu yana Karşıyaka kadrosunda yer alan, geçen sezon 2. Lig'de 14'ü ilk 11'de olmak üzere 23 maçta forma giyerek 4 gol atan forvet, takıma katıldı.

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