Karşıyaka Hakan ile indirimli anlaştı

TFF 3. Lig ekiplerinden, iç transferde geçtiğimiz günlerde anlaştığı forvetyıllık sözleşme imzaladı.Yeşil-kırmızılı yönetimle uzun süre görüştükten sonra kulübün teklifini kabul eden 24 yaşındaki golcü, yeni sözleşmeye imza atarken geçen sezonki alacağından da yüzde 40 civarında indirim yaptı.Hakan, transfer yasaklısı Kaf-Kaf'ın iç transferde sözleşme yenilediği 12. futbolcu oldu. 2012 yılından bu yana Karşıyaka kadrosunda yer alan, geçen sezon 2. Lig'de 14'ü ilk 11'de olmak üzere 23 maçta forma giyerek 4 gol atan forvet, takıma katıldı.