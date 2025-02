Karşıyaka filede Play-Off'a bileniyor

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde adını 7'nci kez Play-Off aşamasına yazdıran İnfo Yatırım Karşıyaka bu kez Sultanlar Ligi hasretine nokta koymak istiyor. 2011 yılında düştüğü Sultanlar Ligi'ne 14 sezondur dönemeyen, 6 kez Play-Off'ta hüsran yaşayan Kaf-Kaf, bu sene hedefe kenetlendi. Voleybol Şube Başkanı Onur Güner ve şube yönetimi, Alanya'da 4-6 Mart tarihleri arasında oynanacak yarı final etabı öncesi açıklama yaptı.



"Bu yolculuk hepimizin" başlıklı açıklamada, "Aylarca süren emek, ter, fedakarlık ve inanç. İşte şimdi, tüm bunların karşılığını almak için cumartesi günü yola çıkıyoruz! Alanya bizi bekler, Play-Off bizi bekler! Bu yolun her adımında bizimle olan, desteğini hiç esirgemeyen büyük Karşıyaka taraftarına yürekten teşekkür ederiz" denildi.



"Tribünde, ekran başında, dualarında ve kalbinde Karşıyaka sevgisini taşıyan herkes, bu başarının bir parçasıdır!" diyen Kaf-Kaf açıklamada, "Nerede olurlarsa olsunlar, onların inancı ve sevgisi bizimle sahada olacak! Biz sahada mücadele ederken, sizin yüreğinizin bizimle attığını biliyoruz. Bu noktaya gelmemizi sağlayan teknik ekibimize, alın terini, yüreğini ortaya koyan oyuncularımıza sonsuz minnettarız. Ve elbette, bu süreçte sakatlık yaşayan oyuncularımıza da özel bir teşekkür borçluyuz. Sahada olamasalar da her an bizimle oldular, idmanlarda, ziyaretlerde ve en önemlisi yürekleriyle bu takımın bir parçası olmaya devam ettiler. Onların katkısı, desteği ve inancı bize güç verdi! Bu sadece bir maç yolculuğu değil, bu Karşıyaka'nın inancının, ruhunun ve vazgeçmeyen karakterinin yolculuğu! Şimdi, kenetlenme zamanı! Haydi Karşıyaka! Sonuna kadar savaşacağız, hak ettiğimiz yere çıkacağız!" mesajını yayınladı.