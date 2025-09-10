Karşıyaka'da yine yetki krizi

Karşıyaka yine mazbata krizine takıldı, imza yetkisini almak için tutanaklarını revize etti.

calendar 10 Eylül 2025 12:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün 26 Haziran'daki olağanüstü kongrede seçilen yönetimine bir üyenin adli sicil kaydı ve kongredeki eksiklikler nedeniyle imza yetkisi vermemesi üzerine 26 Ağustos'ta genel kurulunu sil baştan tekrarlamak zorunda kalan Karşıyaka yine mazbata sıkıntısı yaşadı.

26 Ağustos'taki kongrede tüzüğüne göre başkan ve 14 asil üye olmak üzere 15 kişilik ana yönetim kurulu seçen Kaf-Kaf imza yetkini yine alamadı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün tüzüğe göre ana yönetimin başkan dahil 14 kişiden oluşması gerektiğini belirtmesi üzerine yeşil-kırmızılılar tutanakları değiştirip bir üyeyi yedeğe yazmak zorunda kaldı. Aygün Cicibaş başkanlığındaki yönetimi onaya tekrar sunan Karşıyaka imza yetkisini resmen alacak.

FURKAN CEYLAN İMZAYA YAKIN


Transfer döneminin bitimine 2 gün kala ileri uca takviye arayışlarını sürdüren 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Karşıyaka, Fethiyespor'un genç golcüsü Furkan Ceylan'ı kadrosuna katıyor. PFDK'dan 8 ay ceza alan yeni golcülerinden Ömer Faruk Sezgin'den uzun süre yararlanamayacak Kaf-Kaf, 22 yaşındaki Furkan'la temasta. Ankaragücü altyapısında yetişen oyuncu 2023 yılında Fethiyespor'a transfer olarak geçen sezon kiralık oynadığı Turgutluspor'da 9 gol attı.

