Karşıyaka 4'te 4 için Alanya'da

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon oynadığı ilk 3 maçı kazanarak zirve ortağı olan Karşıyaka pazar günü 4'te 4 hedefiyle Antalya'da Alanya 1221 FSK'ya konuk olacak.



Alanya Milli Egemenlik Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Yeşil-kırmızılılarda sezon öncesi Muğlaspor'la oynanan hazırlık maçında sakatlanıp ligde henüz görev yapamayan orta saha oyuncusu Mücahit Aslan da iyileşti. Tecrübeli futbolcu, teknik direktör Burhanettin Basatemür şans verirse ilk kez forma giyecek.



Grupta henüz galibiyetle tanışamayan Alanya 1221'in grupta 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 2 puanı bulunuyor. Henüz puan kaybı yapmayan 9 puanlı Karşıyaka bu mücadelenin ardından 5 hafta boyunca İzmir dışına çıkmayacak.