27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
16:00
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
15:00
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
1-017'
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
16:30
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
16:30
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
16:30
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
16:30
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
16:00
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Karşıyaka 4'te 4 için Alanya'da

TFF 3. Lig'in 4. hafta mücadelesinde Karşıyaka, deplasmanda Alanya 1221 FSK ile kozlarını paylaşacak.

calendar 27 Eylül 2025 13:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka 4'te 4 için Alanya'da
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon oynadığı ilk 3 maçı kazanarak zirve ortağı olan Karşıyaka pazar günü 4'te 4 hedefiyle Antalya'da Alanya 1221 FSK'ya konuk olacak.

Alanya Milli Egemenlik Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Yeşil-kırmızılılarda sezon öncesi Muğlaspor'la oynanan hazırlık maçında sakatlanıp ligde henüz görev yapamayan orta saha oyuncusu Mücahit Aslan da iyileşti. Tecrübeli futbolcu, teknik direktör Burhanettin Basatemür şans verirse ilk kez forma giyecek.

Grupta henüz galibiyetle tanışamayan Alanya 1221'in grupta 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 2 puanı bulunuyor. Henüz puan kaybı yapmayan 9 puanlı Karşıyaka bu mücadelenin ardından 5 hafta boyunca İzmir dışına çıkmayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
